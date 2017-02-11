В воскресенье в Рязани будет немного холоднее

Ночью и днём местами ожидается небольшой снег.

Главная новость

В воскресенье, 12 февраля, в Рязани будет немного холоднее. Ночью и днём местами ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью по области -10,-5ºС; в Рязани -8,-6ºС; днём по области -7,-2ºС, в Рязани -5,-3ºС.

Такой прогноз размещён на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.