В театре на Соборной ставят комедию вокруг «безжизненного мужского тела средних лет»

В марте рязанцы увидят премьеру спектакля «№13» по пьесе Рэя Куни.

Главная новость

10 марта в Театре на Соборной в Рязани состоится премьера фарсовой комедии для взрослых «№13» по пьесе Рэя Куни.

Эта классическая комедия положений ещё в 1999 году была удостоена престижной премии Лоуренса Оливье, а в 2000-м признана лучшей комедией в Европе. Пьеса «№ 13» — это пьеса высокого уровня и по интриге, и по сюжету, и по бесконечной веренице совершенно немыслимых, потусторонних, детективных, юмористических ситуаций, которые присутствуют в ее тексте.

Юмор в невероятном фарсовом сюжете Рэя Куни, закрутившего комедию вокруг «безжизненного мужского тела средних лет». Начинается всё с того, что Ричард Уилли — респектабельный джентльмен, член английского парламента,— решается на пикантную интрижку: в разгар ночных дебатов в парламенте он приглашает на свидание в роскошный пятизвездочный отель Джейн — очаровательную юную секретаршу своего политического оппонента. Но предаться незаконной страсти им не удастся, потому что Куни напридумывал кучу препятствий.

Режиссёр- постановщик – Марина Есенина

Художник- постановщик – Татьяна Виданова

Музыкальное оформление – Владимир Устинов

Балетмейстер – Татьяна Яковлева

Ограничение по возрасту 18+