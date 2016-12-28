http://7info.ru/news/main/v_teatre_dramy_proshla_gubernatorskaja_jolka/
В Театре драмы прошла губернаторская ёлка
Главная новость 142
В Театре драмы прошла губернаторская ёлка
Главная новость 142
В празднике приняли участие ребята из Рязани и Рязанской области.
В среду, 28 декабря, в Театре драмы прошла губернаторская ёлка. В празднике приняли участие ребята из Рязани и Рязанской области – всего около 600 человек. Среди них – юные победители конкурсов, фестивалей, олимпиад, дети из малообеспеченных семей.
Губернатор Олег Ковалёв поздравил мальчишек и девчонок с наступающими праздниками, пожелал им хорошо отдохнуть в новогодние каникулы и получить в подарок от Деда Мороза самые желанные подарки.
Губернаторские ёлки проходят в регионе с 26 декабря по 6 января. Семь праздничных мероприятий посетят более 2000 тысяч детей из Рязани и области.