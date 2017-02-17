В субботу рязанцев ждут метель и гололёд

Ветер юго-западный, западный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Главная новость

В субботу, 18 февраля, в Рязани будет облачно. Сайт ГУ МЧС России по Рязанской области обещает мокрый снег, местами метель, гололёд.

Ветер юго-западный, западный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью по области -9,-4ºС, в Рязани -6,-4ºС; днём по области -3,+2ºС, в Рязани -1,+1ºС.