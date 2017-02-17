http://7info.ru/news/main/v_subbotu_rjazancev_zhdut_metel_i_gololjod/
В субботу рязанцев ждут метель и гололёд
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В субботу рязанцев ждут метель и гололёд
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Ветер юго-западный, западный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с.
В субботу, 18 февраля, в Рязани будет облачно. Сайт ГУ МЧС России по Рязанской области обещает мокрый снег, местами метель, гололёд.
Ветер юго-западный, западный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Температура воздуха ночью по области -9,-4ºС, в Рязани -6,-4ºС; днём по области -3,+2ºС, в Рязани -1,+1ºС.