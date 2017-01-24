В Скопинском районе построят свинокомплекс стоимостью 3,7 млрд. рублей

С его реализацией планируется открытие 160 новых рабочих мест, налоговые поступления в региональный и местный бюджеты составят 57 млн. рублей в год.

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24 января под председательством Олега Ковалёва состоялась рабочая встреча руководителей Рязанской области с делегацией компании CP Foods Россия, в ходе которой обсуждались вопросы реализации проекта строительства на территории региона свиноводческого комплекса полного цикла. Об этом сообщает сайт правительства Рязанской области.

В работе приняли участие: первый заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Самохин, заместитель председателя регионального правительства Сергей Дудукин, Президент группы компаний СПФ в России Срина Бури, Президент норвежской компании ООО «УК РБПИ групп» Томас Норгаард, руководители ряда областных министерств и ведомств, структурных подразделений компании CP Foods Россия.

В рамках встречи речь шла о строительстве на территории Скопинского района животноводческого комплекса полного цикла производительностью 180 тыс. свиней в год. Проект с объёмом инвестиций 3,7 млрд. рублей предусматривает создание современного производства с минимальной нагрузкой на экологию. С его реализацией планируется открытие 160 новых рабочих мест, налоговые поступления в региональный и местный бюджеты составят 57 млн. рублей в год. Выход на проектную мощность ожидается в четвёртом квартале 2020 года.

На встрече руководителей региона с инвесторами обсуждались вопросы оказания проекту господдержки, возможности технологического присоединения к электрическим и газовым сетям, использования земельных ресурсов.

Губернатор Рязанской области Олег Ковалёв подчеркнул, что регион заинтересован в скорейшей реализации инвестиционного проекта.