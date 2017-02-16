В селе Заокское под Рязанью потушили пожар в жилом доме

Пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области подготовила большой фоторепортаж.

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Официальный сайт ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовал фоторепортаж, сделанный во время тушения пожара в жилом доме в селе Заокское Рязанского района.

Информация о возгорании поступила в МЧС в четверг, 16 февраля, в 11.26. В 11.49 пожар был локализован, в 12.10 – ликвидирован.

Огнём был поврежден жилой дом на площади 50 кв. метров. Никто из людей, к счастью, не пострадал.

Причина пожара и размер материального ущерба будут установлены позднее. В тушении пожара было задействовано 4 спецавтомобиля и 14 сотрудников МЧС.