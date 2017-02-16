http://7info.ru/news/main/v_sele_zaokskoe_pod_rjazanju_potushili_pozhar_v_zhilom_dome/
В селе Заокское под Рязанью потушили пожар в жилом доме
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В селе Заокское под Рязанью потушили пожар в жилом доме
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Пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области подготовила большой фоторепортаж.
Официальный сайт ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовал фоторепортаж, сделанный во время тушения пожара в жилом доме в селе Заокское Рязанского района.
Информация о возгорании поступила в МЧС в четверг, 16 февраля, в 11.26. В 11.49 пожар был локализован, в 12.10 – ликвидирован.
Огнём был поврежден жилой дом на площади 50 кв. метров. Никто из людей, к счастью, не пострадал.
Причина пожара и размер материального ущерба будут установлены позднее. В тушении пожара было задействовано 4 спецавтомобиля и 14 сотрудников МЧС.