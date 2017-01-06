В Сасовском районе при столкновении двух легковых автомобилей с грузовиком погиб водитель

Пассажиры, среди которых был и несовершеннолетний ребёнок, госпитализированы.

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Водитель, пострадавший при столкновении двух легковых автомобилей с грузовиком, скончался. Напомним, авария произошла в четверг, 5 января, на 396 км автодороги М5 «УРАЛ» в Сасовском районе.

Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, 58-летний житель Пензы, управляя грузовым автомобилем «Вольво», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь произошло столкновение с автомобилями «ВАЗ-21140» и «Форд Фокус».

За рулём «ВАЗ 21140» находился 44-летний житель Московской области. Он скончался в машине скорой помощи. Его пассажиры, среди которых был и несовершеннолетний ребёнок, а также пассажиры автомобиля «Форд Фокус» были госпитализированы.