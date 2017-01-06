В Рыбновском районе произошло ДТП с пострадавшими

На ликвидацию последствий ДТП выезжал 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

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В пятницу, 6 января, в Рязанской области произошло ДТП. На 174 км трассы М-5 в Рыбновском районе столкнулись «Шевроле» и «Мазда».

Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области, в аварии с участием двух легковых автомобилей есть пострадавшие.

На ликвидацию последствий ДТП выезжал 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.