http://7info.ru/news/main/v_rybnovskom_rajone_proizoshlo_dtp_s_postradavshimi601/
В Рыбновском районе произошло ДТП с пострадавшими
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В Рыбновском районе произошло ДТП с пострадавшими
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На ликвидацию последствий ДТП выезжал 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.
В пятницу, 6 января, в Рязанской области произошло ДТП. На 174 км трассы М-5 в Рыбновском районе столкнулись «Шевроле» и «Мазда».
Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области, в аварии с участием двух легковых автомобилей есть пострадавшие.
На ликвидацию последствий ДТП выезжал 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.