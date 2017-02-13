В Рыбном поставщик тепла незаконно повысил плату за отопление

Действия ООО «Рыбновские тепловые системы+» буквально поставили на грань выживания некоторых жителей райцентра.

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Сотрудники прокуратуры Рыбновского района провели проверку ситуации с начислением платы за отопление жителя домов №№20, 22 и 24 по улице Электротяговой в Рыбном. С нового года суммы, которые необходимо оплачивать жителям домов ООО «Рыбновские тепловые системы+», существенно увеличились. Как отмечается в пресс-релизе, опубликованном на сайте прокуратуры Рязанской области, это буквально поставило на грань выживания некоторых жителей райцентра.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что общедомовые приборы учёта тепловой энергии в этих многоквартирных домах не установлены, поэтому с начала отопительного сезона жильцам начисляли плату за отопление с повышающим коэффициентом 1,4. В то же время, по расчётам управляющей компании, получалось, что максимальный объём потребления тепловой энергии жильцами составляет менее чем 0,2 гигакалории в час. На такие дома повышающий коэффициент по закону не распространяется, следовательно, плата за отопление начислялась неправомерно.

Прокуратура внесла представление директору ООО «Рыбновские тепловые системы+» представление, потребовав установить справедливый тариф и вернуть жильцам переплаченные деньги.