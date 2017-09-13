Рязанский театр «Переход» открыл новый сезон

Сезон начался со спектакля «Под маской шута» по пьесе Вампилова «Утиная охота»

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Во вторник, 12 сентября, в рязанском театре «Переход» состоялось открытие нового сезона. Зал, как всегда оказался полон, а в воздухе витал аромат цветов, исходящий от букетов посетителей.

Зрителей поприветствовал режиссёр театра Геннадий Кириллов, у которого день рождения выпал на открытие сезона. Он принял поздравления, тёплые слова и букеты от зрителей.

- Два слова хочется сказать. Сказаны уже добрые слова о театре и, наверное, театр за почти двадцать лет своей деятельности заслужил такие слова. Мне хочется сказать о выборе этой пьесы. Это лучшая советская пьеса, 20-го столетия, которая ставила и ставит очень серьёзные проблемные вопросы перед всеми нами. Ставить такое произведение - это риск, просто так хвататься за хорошую пьесу не стоит. Мы много времени ждали, хотели и осознавали, когда мы подрастём, чтобы в репертуаре театра появилось именно это произведение, - произнёс именинник.

И, действительно, хочется согласиться со словами Кириллова, что пьеса «Под маской шута» помогла театру перешагнуть ещё через одну ступень. Произведение Александра Вампилова «Утиная охота», написанное в 1970 году, остаётся актуальным и злободневным даже в XXI веке. На сцене разворачивается действие в двух временных промежутках, по началу между собой никак не связанных. Действие начинается мрачной сценой потерянного и одинокого Виктора Зилова, которому прислали похоронный венок. Нагнетает обстановку шум дождя, который, кажется, идёт уже 40 дней, и приглушённый свет на сцене.

Резко картина на сцене меняется. И мы видим того же Виктора Зилова в кругу близких людей, справляющих новоселье. Любимец женщин, авантюрист, душа компаний, человек без проблем и сердца. Зилов никого по-настоящему не любит и ни к чему не привязывается. Якобы, переживая смерть отца, которого он не желал навещать, он забыл съездить на похороны, встретив молодую любовницу в баре. А что же и кого любит главный герой? Он и сам не может вспомнить. Уставший от жизни, полный экзистенциальных настроений Зилов - вот, что скрывается «под маской шута».