В Рязанском театре кукол прошёл спектакль «Нам дороги эти позабыть нельзя»

Чуть больше чем за час артисты рассказали о том, как началась война, как происходили бои, как мужья уходили на фронт, оставляя своих жён и детей в тылу, как ликовали люди, узнавая о победных боях и прорывах советских воинов.

Главная новость

В понедельник, 8 мая, в Рязанском театре кукол прошёл военно-патриотический литературно-музыкальный спектакль «Нам дороги эти позабыть нельзя».

Происходящее действо на сцене заворожило зрителей с первой минуты. Чуть больше чем за час артисты рассказали о том, как началась война, как происходили бои, как мужья уходили на фронт, оставляя своих жён и детей в тылу, как ликовали люди, узнавая о победных боях и прорывах советских воинов.

Наравне с актёрами в спектакле принимал участие и огромный экран, на котором демонстрировались старые фотографии из семейного архива, кадры солдат, уходящих на фронт, сцены боёв и мирные, трудовые будни заводчан и колхозников.

А во время монолога 18-летней девушки-зенитчицы о первой атаке их батальона в Химках зал затих так, что было слышно дыхание актрисы. Переживания юной девушки, страх перед боем, желание помочь своей стране, выжить и в «буквальном смысле слова защитить свою честь» не оставили равнодушным ни одного человека в зрительном зале.

Ну а в конце – Победа, одна на всех! Долгожданная Победа, пьянящая, ликующая и наполненная надеждой и верой в лучшее.

Вместе с актёрами зрители спели песню «День Победы» и долго аплодировали стоя, не отпуская главных героев со сцены.