В рязанском МКЦ прошла губернаторская ёлка

Участниками праздника стали одарённые дети, дети-сироты и ребята из многодетных семей.

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Во вторник, 27 декабря, в Муниципальном культурном центре Рязани прошла губернаторская ёлка. Участниками праздника стали одарённые дети, дети из многодетных семей, а также ребята, оставшиеся без родителей.

Открыла праздник встреча у ёлки, где детей приветствовали сказочные феи. Вместе с ними дети вызывали Деда Мороза и Снегурочку, водили хороводы, участвовали в новогодних викторинах и конкурсах на лучший костюм. Самые активные участники получили призы из рук Деда Мороза.

С наступающими праздниками ребят и их родителей поздравила первый заместитель министра образования Рязанской области Ольга Колесник.

– Искренне желаю вам в новом, 2017 году, больших успехов, крепчайшего здоровья. Впереди у вас зимние каникулы. Я хочу, чтобы они прошли у вас с пользой, чтобы никто не болел. Занимайтесь спортом, посещайте новогодние праздники и помогайте своим родителям. Пусть 2017 год исполнит все ваши желания, – сказала она.

Продолжением праздника стал спектакль детского музыкального театра «Созвездие добра» «Новогодний калейдоскоп». В завершении представления все участники получили сладкие подарки.

С 26 декабря по 6 января состоится семь подобных представлений в учреждениях культуры. Участие в них примут порядка 2,7 тыс. человек.