В Рязанском Кремле открылась выставка, посвящённая 100-летию революции

Посетителям предложили самостоятельно сделать вывод о важности исторических событий вековой давности на основе уникальных фотографий, документов и личных вещей очевидцев.

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В пятницу, 3 марта, в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике открылась выставка, посвящённая 100-летию революции.

Сегодня интерес к событиям вековой давности в обществе не угасает – юбилей стал лишь поводом для новых оценок и переоценок тех событий. Организаторы выставки в Кремле решили не делать однозначных выводов о времени, от которого современников отделяет целый век, а предоставили посетителям самостоятельно поразмышлять о важности произошедших исторических событий на основе уникальных фотографий, документов и личных вещей участников революционных событий.

– Мы с детских лет изучали, что произошло две революции, в результате которых было свержено самодержавие и большевики взяли власть. Даже сейчас по прошествии ста лет трудно говорить о тех событиях сколько-нибудь объективно – слишком много личного связано у людей с ними. Кто-то пострадал с одной и другой стороны. Но даже ту и другую сторону чётко разделить нельзя, так как все они воевали за демократическую Россию, даже среди белого движения. Это был, действительно, великий перелом, который был неизбежен, также, как и свержение самодержавия. Можно давать оценки различным деятелям, но в человеке много и плохого, и хорошего, в разных ситуациях это проявляется по-разному, – сказал заведующий сектором истории РИАМЗ Михаил Урманов.

Выставка призвана рассказать посетителям о революционных событиях 1917 года и построена по принципу путеводителя, пояснил Михаил Урманов. Рассказ на стендах дополнен уникальными экспонатами. Так, зрители смогут увидеть бурку Великанова. Сейчас личные вещи известного деятеля, именем которого названа одна из улиц нашего города, – редкость, так как в 1938 году он был репрессирован, а личные вещи тех, кто был арестован, обычно уничтожались. Между тем, в Рязанском Кремле сумели сохранить этот уникальный экспонат. Также зрители смогут оценить и фотографии секретаря Владимира Ленина – Лидии Фотиевой, которая также была уроженкой рязанского края, предметы и оружие, принадлежавшие Георгию Андрееву – наш земляк был участником Первой Мировой войны, Октябрьской революции, гражданской и Великой Отечественной войны. Интересен и макет агитпоезда «Октябрьская революция», на котором в 1919 году в Рязанскую губернию приезжал Калинин.

На открытие выставки приехала заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина. Она отметила важность проведения подобных выставок для молодёжи, которая должна знать свою историю, прошлое родной страны, пусть и не всегда однозначно оцениваемое современниками.

– Надо знать свою историю, прошлое своего государства. Сегодня много обсуждают и оценивают те события – надо уметь извлекать уроки из истории, – сказала она.

Выставка «Революция 1917» будет работать во Дворце Олега до конца апреля.