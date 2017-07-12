В Рязанском кремле открылась выставка холмогорской резьбы по кости

Экспонаты представляют древний народный промысел, история которого насчитывает более 400 лет

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12 июля в певческом корпусе Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника открылась выставка «Холмогорская резьба по кости» из фондов Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» Архангельска. На выставке представлены работы известных мастеров резьбы по кости, а также молодых художников-косторезов.

Древний народный промысел художественной резьбы по кости сформировался в селе Холмогоры недалеко от Архангельска, на родине Ломоносова, и существует уже более 400 лет. Эти места были богаты костью: северяне добывали моржовые клыки, собирали по берегам Ледовитого океана мамонтовую кость. В период расцвета этого искусства в XVIII веке для нужд косторезов привозили из-за границы и дорогую слоновую кость. Косторезное искусства с древних времен считалось типичным русским, и называлось «резьбой руссов». Холмогорский промысел продолжает развиваться: в селе Ломоносово, на фабрике художественной резьбы по кости, сейчас производят массовые изделия на продажу, и изготавливают уникальные вещи.

На выставке в кремле представлены наиболее распространенные виды изделий высокого художественного и исполнительского уровня – это шахматы, ларцы, шкатулки, кубки и вазы, гребни, шахматы, женские украшения, иконы.