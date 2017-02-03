В рязанской Росгвардии подвели итоги службы за 2016 год

В целом подразделения Росгвардии по Рязанской области выполнили возложенные на них задачи.

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В Отделе Росгвардии по Рязанской области состоялось расширенное совещание по итогам служебной деятельности в 2016 году.

В работе совещания приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Алексей Тюменев, председатель комитета по бюджету и налогам Рязанской областной Думы Михаил Агапкин, министр региональной безопасности и контроля Андрей Глазунов, заместитель прокурора Рязанской области Юрий Монахов, начальник регионального отдела Росгвардии Алексей Троицкий, руководители правоохранительных ведомств региона, а также начальники структурных подразделений рязанской Росгвардии.

На совещании сотрудникам Росгвардии, отличившимся по итогам года, были вручены награды как от Отдела Росгвардии по Рязанской области, так и от правительства региона и от Рязанской областной Думы. Поощрения получили 20 сотрудников Росгвардии.

С основным докладом по итогам служебной деятельности в 2016 году выступил заместитель начальника отдела Росгвардии по Рязанской области полковник Олег Мужаидов.

Он отметил, что в 2016 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации создан Отдел Росгвардии по Рязанской области. В структуру Отдела вошли подразделения: СОБР, ОМОН, Центр лицензионно-разрешительной работы и подразделения вневедомственной охраны.

Завершён первоначальный этап формирования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Сформирована схема организации управления, осуществлён организованный переход сотрудников и работников принимаемых подразделений органов внутренних дел в новую структуру. Решение данных задач организовано и проведено без снижения уровня выполнения служебно-боевых задач. Вся работа Отдела строилась в тесном взаимодействии с федеральными и муниципальными органами власти и управления области, правоохранительными структурами региона.

Значительный вклад подразделениями Отдела Росгвардии по Рязанской области внесён в охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на улицах и других общественных местах Рязанской области. Ежесуточно на маршруты патрулирования заступает 45 групп задержания ОВО, подразделения вневедомственной охраны расположены в областном центре и в 11 муниципальных районах. Подразделениями ОВО на территории Рязанской области охраняется без малого 7 тысяч объектов. Основные задачи, возложенные на подразделения вневедомственной охраны, выполняются – хищений с охраняемых объектов не допущено.

Задачи по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия и в области частной охранной деятельности возложены на подразделения лицензионно-разрешительной работы. На территории Рязанской области состоят на учёте и зарегистрировано более 34 с половиной тысяч владельцев гражданского оружия и свыше полутора сотен частных охранных организаций. В отчётном периоде сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы было предоставлено 22079 государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. Совместно с сотрудниками УМВД проведено 25172 проверок соблюдении законодательства в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности, за различные нарушения составлено 2152 протокола об административных правонарушениях, изъято почти 2 с половиной тысячи единиц гражданского оружия.

Весомую долю в Росгвардии составляют подразделения специального назначения – ОМОН и СОБР. В 2016 году вышеуказанными подразделениями на территории региона выполнено 68 служебно-боевых задач по силовому сопровождению специальных мероприятий, 7 задач по охране лиц, подлежащих государственной защите, 84 раза сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН привлекались для обследования различных объектов на предмет выявления взрывчатых веществ и взрывных устройств, 34 раза сотрудники выполняли служебно-боевые задачи по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий.

Подводя общие итоги оперативно-служебной деятельности в 2016 году, необходимо отметить, что в целом подразделения Росгвардии по Рязанской области выполнили возложенные на них задачи.

В завершении совещания начальник Отдела Росгвардии Алексей Троицкий поблагодарил сотрудников за успешное выполнение служебных задач.