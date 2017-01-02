В Рязанской области значительно похолодает

В регион придут рождественские морозы.

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Во вторник, 3 января, в Рязанской области ожидается понижение температуры. Соответствующий прогноз опубликовало региональное управление МЧС России.

Завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью осадки в виде мокрого снега, местами сильного, местами налипание мокрого снега, гололёд. Днём снег, местами небольшой, местами метель. На дорогах гололедица. Ветер западный, с переходом на северный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью по области -5, 0°С, в Рязани -4,-2°С; днём по области -5, 0°С, в Рязани -4, -2°С, к вечеру понижение по области до -12-7°С, в Рязани до -10,-8°С.