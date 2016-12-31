В Рязанской области установили размер взноса на капремонт на 2017-2019 годы

Плата, которую предстоит вносить жителям региона, не изменится.

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В Рязанской области установили размер взноса на капитальный ремонт на 2017-2019 годы. Соответствующее постановление правительства опубликовано в субботу, 31 декабря.

Плата, которую предстоит вносить жителям региона, не изменится и составит 6 рублей за один квадратных метр. Размер взноса установлен на 2017-2019 годы и будет действовать с 1 января будущего года.

Также документом установлена оценочная стоимость капитального ремонта жилья различной этажности. Так, стоимость работ в 1-3-этажном доме составит 1 млн. 936,6 тыс. руб., в доме в 4-5 этажей – 7 млн.775,7 тыс.руб., 6 и более этажей – 16 млн.628,6 тыс. руб.

Напомним, что в рамках программы капитального ремонта выполняются работы по ремонту инженерных коммуникаций дома, замене лифтового оборудования, ремонту крыши и подвалов, а также фасада и фундамента, дымовых и вентиляционных каналов.