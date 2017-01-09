В Рязанской области реализуются крупные инвестиционные проекты

Создание новых предприятий позволит получить более 650 рабочих мест.

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В 2016 году на заседаниях Совета по инвестициям Рязанской области были рассмотрены и одобрены семь инвестиционных проектов: АО «Рязаньзернопродукт» (фасовка муки) с общим объёмом инвестиций более 6 млрд. рублей, АО «360 авиационный ремонтный завод» (ремонт и техническое обслуживание самолётов), ООО «Европа» (гостиничные услуги), АО «Елатомский приборный завод» (производство вакуумных систем забора крови полного цикла), ООО «Фарма-Логика-Р» (фармацевтический производственный корпус), ООО «Гранд» (предприятие по глубокой переработке древесины) и ООО «Ладесол» (биотехнологическое предприятие по глубокой переработке зерна), в рамках которых планируется создать более 650 новых рабочих мест. Об этом сообщает сайт регионального министерства экономического развития и торговли.

На заседании Совета 28 декабря был рассмотрен вопрос о предоставлении государственной поддержки двум организациям-инвесторам: ООО «Гранд», реализующему инвестиционный проект «Строительство предприятия по глубокой переработке древесины на базе лесных хозяйств Рязанской области», и АО «Рязаньзернопродукт», реализующему инвестиционный проект «Строительство цеха фасовки со складом готовой продукции».

Общий объём инвестиций по инвестиционному проекту компании «Гранд» составит более 170 млн. рублей. Строительство нового лесоперерабатывающего предприятия на территории села Княжое Кораблинского района позволит создать 147 новых рабочих мест с конкурентоспособной заработной платой. Кроме того, будут привлечены транспортные, логистические, брокерские компании города Рязани и Рязанской области, что обеспечит доход сотрудникам данных предприятий.

Общий объём инвестиций по инвестиционному проекту АО «Рязаньзернопродукт» составит более 1,5 млрд. рублей, на предприятии создаётся порядка 30 новых высокопроизводительных рабочих мест. Реализация проекта стимулирует сельхозпроизводителей региона, занимающихся выращиванием зерновых культур.

Также на прошедшем заседании Совета было принято решение о целесообразности внесения изменений в действующие инвестиционные соглашения между правительством Рязанской области и организациями-инвесторами: ООО ЗВК «БЕРВЕЛ» и ООО «Аутомотив Лайтинг», в связи с превышением фактического объёма инвестиций от определённых в инвестиционных соглашениях более чем на 25%.

Так, ООО ЗВК «БЕРВЕЛ», реализующее инвестиционный проект по созданию завода высокопрочного крепежа с уникальной технологией, не имеющей аналогов в России, уже вложило в проект более 3,5 млрд. рублей инвестиций, создано 267 новых рабочих мест.

Общий объём инвестиций по проекту к 2019 году составит 4,6 млрд. рублей, будет создано 300 новых рабочих мест.

Компания «Аутомотив Лайтинг» запустило первое в России производство пластиковых рассеивателей для автомобильных фар в нашем регионе, вложив в него более 500 млн. рублей. В настоящее время на предприятии создано 30 новых рабочих мест, до 2020 года планируется создание ещё 15 рабочих мест.