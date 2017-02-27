http://7info.ru/news/main/v_rjazanskoj_oblasti_propala_molodaja_devushka/
В Рязанской области пропала молодая девушка
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В Рязанской области пропала молодая девушка
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Девушка ушла из дома в селе Киселёво Старожиловского района 22 февраля 2017 года и с тех пор её местонахождение неизвестно.
В Рязанской области пропала Алёна Ионченкова, 2001 года рождения. Информация о начале поисков появилась в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань» в социальной сети «Вконтакте».
Девушка ушла из дома в селе Киселёво Старожиловского района 22 февраля 2017 года и с тех пор её местонахождение неизвестно.