В Рязанской области пропала молодая девушка

Девушка ушла из дома в селе Киселёво Старожиловского района 22 февраля 2017 года и с тех пор её местонахождение неизвестно.

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В Рязанской области пропала Алёна Ионченкова, 2001 года рождения. Информация о начале поисков появилась в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань» в социальной сети «Вконтакте».

Девушка ушла из дома в селе Киселёво Старожиловского района 22 февраля 2017 года и с тех пор её местонахождение неизвестно.