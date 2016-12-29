В Рязанской области пропала 14-летняя девушка

Алина вышла из дома вечером в среду, 27 декабря, и с тех пор её местонахождение неизвестно.

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В селе Мамоново Пронского района Рязанской области пропала 14-летняя Алина Савченко. Информация о розыске подростка размещена в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань».

Алина вышла из дома вечером в среду, 27 декабря, и с тех пор её местонахождение неизвестно.