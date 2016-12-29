http://7info.ru/news/main/v_rjazanskoj_oblasti_propala_14-letnjaja_devushka/
В Рязанской области пропала 14-летняя девушка
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В Рязанской области пропала 14-летняя девушка
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Алина вышла из дома вечером в среду, 27 декабря, и с тех пор её местонахождение неизвестно.
В селе Мамоново Пронского района Рязанской области пропала 14-летняя Алина Савченко. Информация о розыске подростка размещена в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань».
Алина вышла из дома вечером в среду, 27 декабря, и с тех пор её местонахождение неизвестно.