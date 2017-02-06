http://7info.ru/news/main/v_rjazanskoj_oblasti_propal_molodoj_muzhchina/
В Рязанской области пропал молодой мужчина
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В Рязанской области пропал молодой мужчина
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В последний раз его видели выходящим из кафе «У старой бани» в городе Ряжске.
В городе Ряжске Рязанской области пропал Илья Ермилов, 1991 года рождения. Информация о начале поисков опубликована в официальной группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань».
Последний раз Илью Ермилова видели в воскресенье, 5 февраля, выходящим из кафе «У старой бани». С тех пор о судьбе мужчины ничего не известно.