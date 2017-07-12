В Рязанской области пропал 67-летний мужчина

Пропавший дезориентирован, может нуждаться в медицинской помощи.

Главная новость

В Рязанской области пропал Владимир Алексеевич Крысин, 1950 года рождения. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань» в социальной сети «Вконтакте».

Последний раз его видели 10 июля в деревне Давыдово. С тех пор о судьбе человека ничего не известно.

Сообщается, что мужчина дезориентирован и может нуждаться в медицинской помощи.