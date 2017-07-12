http://7info.ru/news/main/v_rjazanskoj_oblasti_propal_67-letnij_muzhchina120717/
В Рязанской области пропал 67-летний мужчина
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В Рязанской области пропал 67-летний мужчина
Главная новость 199
Пропавший дезориентирован, может нуждаться в медицинской помощи.
В Рязанской области пропал Владимир Алексеевич Крысин, 1950 года рождения. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань» в социальной сети «Вконтакте».
Последний раз его видели 10 июля в деревне Давыдово. С тех пор о судьбе человека ничего не известно.
Сообщается, что мужчина дезориентирован и может нуждаться в медицинской помощи.