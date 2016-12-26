В Рязанской области пропал 44-летний мужчина

Алексей Каравайцев вышел из дома 25 декабря и до сих пор его местонахождение неизвестно.

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В Рязанской области пропал Каравайцев Алексей Владимирович. Об этом сообщается в официальной группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань» в социальной сети «Вконтакте».

Мужчина 1972 года рождения проживает в селе Кисьва Пронского района. 25 декабря он вышел из дома, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Мужчина мог поехать в деревню Панкино того же района. Также сообщается, что он может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы: рост 180, глаза карие, темно-каштановые волосы, телосложение худощавое.

Был одет: чёрная шапка гребешок, тёмная кожаная куртка, чёрные ботинки кожзам на молнии.