В Рязанской области произошло серьёзное ДТП с участие двух грузовиков и легковушки

На месте аварии погиб один из водителей, ещё одного с тяжёлыми травмами госпитализировали.

Главная новость

В Рязанской области сотрудники ГИБДД работают на месте трагического ДТП в Михайловском районе. Об этом сообщает сайт регионального управления МВД России.

По предварительным данным, авария случилась в понедельник, 25 декабря, в 10.30 на 234 километре автодороги Р-22 «Каспий». На этот момент известно, что 46-летний водитель грузовика с полуприцепом, ехавший в сторону Москвы, обгоняя автомобиль для уборки снега, выехал на встречку, где врезался в другой грузовик с полуприцепом. От удара оба транспортных средства загорелись.

От полученных травм водитель второго грузовика скончался на месте, виновник ДТП с тяжёлыми травмами госпитализирован. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают марки столкнувшихся грузовиков.

Также в ДТП получил повреждения автомобиль «Дэу Нексиа».