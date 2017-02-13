В Рязанской области привели в режим повышенной готовности дорожников, обслуживающих федеральные трассы

В ближайшие два дня в регионе ожидаются снегопады.

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На ликвидацию последствий снегопада на подведомственной сети ФКУ Упрдор Москва-Волгоград готовы выйти 65 специальных машин, заготовлено 35 тыс. тонн пескосоляной смеси.

По данным синоптиков 14 и 15 февраля в Рязанской области ожидается сильный снег, метель, в отдельных районах ветер порывами 15-20 м/с, гололедные явления, снежные заносы.

Дорожные службы, обеспечивающие безопасный и бесперебойный проезд транспорта по федеральной сети автодорог в регионе, переведены в режим повышенной готовности. Проведён инструктаж с дежурно-диспетчерскими сменами подрядных организаций, мобилизована снегоуборочная и тяжелая техника, обеспечен комплект запасных частей, а также запас горюче-смазочных и противогололёдных материалов.

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва-Волгоград в круглосуточном режиме контролирует дорожную обстановку с помощью 6 метеопостов и 4 поста видеоконтроля. Оперативно информируют водителей о возможных опасностях табло переменной информации на тульской развязке (км 204 Р-22 (М-6) «Каспий»).

На ликвидацию последствий снегопада на подведомственной сети ФКУ Упрдор Москва-Волгоград готовы выйти 65 специальных машин, заготовлено 35 тыс. тонн пескосоляной смеси.

Росавтодор призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах, выбирать скоростной режим, соответствующий дорожной обстановке, при резком ухудшении погодных условий по возможности отказаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния, а также не препятствовать работе дорожной техники.

При возникновении нештатной ситуации сообщать диспетчеру ФКУ Упрдор Москва-Волгоград 8(4752) 71-04-32.

Справка: В Рязанской области в оперативном управлении ФКУ Упрдор Москва-Волгоград находится 239 км автомобильных дорог. Это Р-132 Калуга-Тула-Михайлов-Рязань (км 209-228 и км 232-294) и Р-22 (М-6) «Каспий» (км 185-343).