В Рязанской области появилась «Интерактивная карта свалок»

С помощью ресурса граждане могут заявить о наличии неубранных свалок в своём населённом пункте.

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В четверг, 9 февраля, в Рязанском региональном исполкоме Общероссийского народного фронта состоялась пресс-конференция, посвящённая реализации проекта «Генеральная уборка».

Большой федеральный проект ОНФ приурочен к Году экологии и направлен на реализацию мероприятий по охране окружающей среды. Одним из направлений работы, подчеркнул координатор проекта, член регионального штаба ОНФ Евгений Рыбаков, стала ликвидация несанкционированных свалок. Помочь в этом и призвана «Интерактивная карта свалок» – ресурс, который позволит оценивать ситуацию на уровне области и страны в целом. Портал, который начал работу 30 января во всех регионах страны, ориентирован на активных граждан, которые хотят внести свой вклад в охрану окружающей среды. Ресурс расположен по адресу www.kartasvalok.ru. Правила пользования им, объяснил Евгений Рыбаков, очень просты – зайдя на портал, гражданин должен будет зарегистрироваться, а также загрузить фото или видео обнаруженной им свалки, отметив её на карте. Статус обращения заявитель сможет отслеживать в он-лайн режиме – этапы работы будут выделены цветом.

– Серый цвет означает, что обращение находится на модерации, красный – что обращение находится на рассмотрении, желтый – в работе. Наконец, зелёная точка означает, что проблема решена, – рассказал Евгений Рыбаков.

Решать проблему свалок представители ОНФ намерены с привлечением волонтёров, а также соответствующих органов власти – портал предполагает возможность отправки обращений в различные профильные ведомства. Ждут помощи и от активных жителей региона.

– Если гражданин готов помочь в ликвидации свалки, он должен оставить свои контактные данные на сайте, чтобы мы могли с ним связаться, – пояснил Евгений Рыбаков.

В Рязанской области уже есть положительный опыт реализации подобных проектов привлечения общественности к решению проблемы свалок, подчеркнул куратор проекта «Генеральная уборка». В течение ряда лет успешно работает карта свалок Экологического рязанского альянса. Новая карта, отметил, в свою очередь, член регионального штаба ОНФ Александр Шишков, позволит обратить внимание не только на необходимость бережного отношения к окружающей среде, но и проконтролировать работу властей, которые подчас побуждают граждан к созданию несанкционированных свалок.

– Есть примеры, когда в населённых пунктах просто не налажен вывоз мусора, поэтому граждане просто вынуждены собирать отходы на улице, – сказал он.

Несмотря на то, что интерактивная карта свалок работает всего несколько недель, жители нашего региона уже проявили активность – на 9 февраля было зарегистрировано 15 обращений. Участники пресс-конференции призвали рязанцев не быть равнодушными, проявлять активность и сообщать о свалках. Совместные усилия должны привести к комплексному решению проблемы.