В Рязанской области объявлено штормовое предупреждение

На территории региона ожидается дождь с грозой и шквальный ветер.

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На сайте ГУ МЧС России по Рязанской области размещено штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, в ближайшие часы по территории региона ожидается сильный дождь, гроза, шквальный ветер, скорость которого будет достигать 20-25 метров в секунду.

Указанные метеоявления сохранятся до конца суток, а также в ночь на субботу, 16 сентября.