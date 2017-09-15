http://7info.ru/news/main/v_rjazanskoj_oblasti_objavleno_shtormovoe_preduprezhdenie/
В Рязанской области объявлено штормовое предупреждение
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В Рязанской области объявлено штормовое предупреждение
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На территории региона ожидается дождь с грозой и шквальный ветер.
На сайте ГУ МЧС России по Рязанской области размещено штормовое предупреждение.
По данным синоптиков, в ближайшие часы по территории региона ожидается сильный дождь, гроза, шквальный ветер, скорость которого будет достигать 20-25 метров в секунду.
Указанные метеоявления сохранятся до конца суток, а также в ночь на субботу, 16 сентября.