В Рязанской области объявлено метеопредупреждение на Новый год

Синоптики прогнозируют для региона усиление ветра до 12-17 метров в секунду, слабый гололёд.

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Официальный сайт ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовал метеопредупреждение на вечер 31 декабря, а также на ночь и утро 1 января 2017 года. Синоптики прогнозируют для региона усиление ветра до 12-17 метров в секунду, слабый гололёд.

На дорогах ожидается гололедица. В первую ночь нового года в регионе местами ожидается туман, из-за которого видимость уменьшится до 500-1000 метров.