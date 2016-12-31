http://7info.ru/news/main/v_rjazanskoj_oblasti_objavleno_meteopreduprezhdenie_na_novyj_god/
В Рязанской области объявлено метеопредупреждение на Новый год
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В Рязанской области объявлено метеопредупреждение на Новый год
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Синоптики прогнозируют для региона усиление ветра до 12-17 метров в секунду, слабый гололёд.
Официальный сайт ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовал метеопредупреждение на вечер 31 декабря, а также на ночь и утро 1 января 2017 года. Синоптики прогнозируют для региона усиление ветра до 12-17 метров в секунду, слабый гололёд.
На дорогах ожидается гололедица. В первую ночь нового года в регионе местами ожидается туман, из-за которого видимость уменьшится до 500-1000 метров.