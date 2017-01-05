В Рязанской области разыскивают Хубиева Шамиля Азретовича. 60-летний житель Нижегородской области 31 декабря 2016 года выехал из дома в сторону Ермишинского района на машине ауди А8. С тех пор о нём ничего не известно.
Как сообщается в группе поисково-спасательного отряда #ЛизаАлертРязань, мужчина может направляться в Нижегородскую и Тамбовскую области.
Приметы: рост 175 см; телосложение полное; волосы седые; глаза зелёные, один глаз немного скошен, на носу горбинка, усы.
Был одет в спортивные штаны и трикотажную кофту, на ногах войлочные тапочки
Мужчина может нуждаться в медицинской помощи. Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.