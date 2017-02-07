В Рязанской области иномарка с московскими номерами врезалась в школьный автобус

Водитель скрылся с места происшествия, объявлен план «Перехват».

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В Рязанской области введён план «Перехват» для задержания автомобиля, врезавшегося в школьный автобус и скрывшегося с места происшествия. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

ДТП произошло во вторник, 7 февраля, около 12 часов в городе Ряжске. На перекрёстке улиц Вокзальной и Свободы в автобус, везущий учеников школы №1, врезался «Ниссан Икс-Трейл» с московскими номерами. Водитель покинул место происшествия, по пути задев ещё и гараж, от удара от которой слетела эмблема автомобиля.

Дети во время ДТП, к счастью, не пострадали. Их пересадили в другой автобус.