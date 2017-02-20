В Рязанской области достроят ЖК «Дядьково», для завершения «Аэробуса» ищут инвестора

Рабочее совещание по вопросам завершения строительства жилых домов прошло в региональном министерстве строительного комплекса.

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В министерстве строительного комплекса Рязанской области состоялось рабочее совещание по вопросам завершения строительства жилых домов ЖК «Дядьково» Рязанского района и ЖК «Аэробус» п. Семчино. Об этом сообщает сайт правительства региона.

В мероприятии приняли участие заместитель министра строительного комплекса региона Сергей Семёнов, сотрудники отдела контроля и надзора в области долевого строительства министерства, представители инициативных групп участников долевого строительства ЖК «Дядьково» Рязанского района и ЖК «Аэробус» п. Семчино.

В ходе встречи Сергей Семёнов отметил, что по каждому из объектов сегодня чётко определён алгоритм действий. В частности, в соответствии с разработанными дорожными картами начата реализация механизма завершения строительства жилого комплекса «Дядьково» в Рязанском районе. Осуществлением проекта при участии областных и районных властей займётся Фонд поддержки предпринимательства Рязанского района. В настоящее время идёт процесс оформления необходимых документов, в том числе ведутся переговоры с рядом банков для привлечения кредитных ресурсов. Кроме того, для этого объекта открыт расчётный счёт для перечисления добровольных пожертвований от крупных застройщиков региона для завершения строительства. Как отметил Сергей Семёнов, для обеспечения рентабельности проекта, который уже согласован с дольщиками, будет осуществлена надстройка 5-го этажа на трёх домах (дополнительно – 36 квартир) и строительство 90-квартирного дома на свободном участке. Строители предполагают приступить к работам в начале марта. Исполнение обязательств перед дольщиками будет осуществляться поэтапно и, по планам, должно завершиться в 1 полугодии 2018 года.

В рамках встречи речь также шла о предпринимаемых мерах для возобновления строительства ЖК «Аэробус» в Семчино.