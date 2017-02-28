В Рязанской области автомобиль сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Госавтоинспекция просит помочь установить личность погибшего и найти машину.

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Во вторник, 28 февраля, в 00.50 на 286 километре федеральной трассы М-5 «Урал» на территории Шиловского района был насмерть сбит мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, после наезда автомобиль, предположительно, это была серебристая «Лада Приора», уехал с места происшествия в сторону Рязани.

Пешеход от полученных травм скончался. Его личность пока не установлена. На вид погибшему 40-45 лет, среднего телосложения, славянской внешности. Рост мужчины – 1,7 – 1,75 м. На голове короткие русые волосы. На погибшем была чёрная куртка, красная футболка, чёрные брюки и зелёные резиновые сапоги.

Если вы можете что-либо сообщить о погибшем, а также о водителе, скрывшемся с места происшествия, звоните по телефону в Шиловском районе: 8 (49136) 2-13-45.