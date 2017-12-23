В Рязани зажгли «звёздное небо»

Иллюминацию над главной пешеходной улицей города зажёг и.о. главы администрации города Рязани Сергей Карабасов.

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В субботу, 23 декабря, в Рязани зажгли «звёздное небо». Длина полотна составляет 350 метров, а его ширина – 10 метров. Композицию, состоящую из двух тысяч гирлянд, включили на улице Почтовой. «Звёздное небо» будет освещать главную улицу города круглый год.

И.о. главы администрации города Рязани Сергей Карабасов поздравил всех горожан с наступающим Новым годом.

– У нас в городе происходит много новогодних мероприятий. Сегодня мы открываем резиденцию Деда Мороза. Она будет работать ежедневно до конца новогодних праздников. Также мы с Николаем Викторовичем Любимовым приготовили вам подарок – вашу любимую Почтовую улицу. Хочу попросить Деда Мороза, Снегурочку и ребят зажечь звёздное небо. Вы согласны? – подготовил рязанцев Карабасов.

Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и детьми глава города нажал на кнопку запуска «звёздного неба», после чего оно засияло под восторженный возгласы горожан.