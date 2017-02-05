В Рязани завершился футбольный «Подснежник»

В решающем матче «Водоканал» обыграл «Витязь» из Рязанского района.

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В воскресенье, 5 февраля, на стадионе «Спартак» в Рязани завершился традиционный зимний футбольный турнир «Подснежник, посвящённый памяти Василия Карцева.

В матче за третье место «Екимовка» обыграла «Амку» – 2:1. В финале встречались «Витязь» (Рязанский район) и «Водоканал» (Рязань). Победу «Водоканалу» принёс точный удар после розыгрыша углового Станислава Климашина – 1:0.

Помимо командных призов, были вручены и индивидуальные. Самым перспективным игроком турнира признали Даниила Юдаева («Рязань-м-2»). Лучшими игроками стали: Денис Шарапов («Екимовка»), Евгений Меркелов («Витязь») и Юрий Фёдоров («Водоканал»).