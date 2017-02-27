В Рязани завершился фестиваль современного танца «Репутация»

Более 100 танцевальных коллективов выступили на рязанской сцене.

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В воскресенье, 26 февраля, на сцене рязанского областного театра драмы прошёл завершающий день третьего Межрегионального фестиваля современного танца «Репутация».

Во второй день фестиваля зрителей ждали выступления танцоров в номинациях Street Show, Hip Hop, а также баттлы по Lady Style, Hip Hop и Break Dance. По сравнению с первым днём, второй был более взрослым, а за счёт сексуальных участниц номинации Lady Style — более горячим. Выступления коллективов традиционно перемежались с флешмобами и интерактивом для зрителей. Кроме того, во время второго дня можно было свободно покинуть кресло зрительного зала и переместиться на сцену, чтобы вблизи понаблюдать за танцевальными баттлами. Нешуточные страсти разгорались на сцене, особенно, когда в полуфинальном Hip Hop баттле друг против друга сражаться в танце пришлось влюблённой паре из Воронежа. К счастью, испытание соперничеством любовь выдержала, и в завершение выступления парень признался девушке в своих чувствах.

В рамках фестиваля прошли мастер-классы таких известных танцоров, как Алексей Симба, Ирина Подшивалова и Анастасия Чердникова. Всего в фестивале приняли участие более 100 танцевальных коллективов. Финальным аккордом в композиции «Репутации» стала afterpaty в Ginmill.

Репортаж с первого дня можно посмотреть ЗДЕСЬ