В Рязани вынесли приговор убийцам таксиста

Добычей преступников в марте 2015 года стали 2,5 тыс. рублей.

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В Рязани вынесен приговор Ивану Назаркину и Евгению Сальцыну, которые признаны виновными в убийстве таксиста. Об этом сообщил официальный сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

35-летнего жителя Рязани, работавшего в такси, был найден 8 марта 2015 года на улице Прижелезнодорожной. Мужчину зарезали – на его теле были обнаружены многочисленные ножевые ранения, а затем пытались сжечь.

Последний раз пострадавшего родственники видели 6 марта, когда он ушёл из дома на работу. В ходе следствия было установлено, что в этот день он стал жертвой Назаркина и Сальцына. Молодые люди, испытывавшие финансовые затруднения, решили нападать на таксистов. Реализуя свой преступный умысел, вечером 6 марта 2015 года Назаркин и Сальцын на такси и поехали в город Луховицы Московской области. Там они попросили остановиться и напали на таксиста. Последний оказал им сопротивление и был убит.

После этого нападавшие положили труп на заднее сидение и вернулись в Рязань, где Сальцын поджёг облитый бензином салон машины. Добычей убийц стали 2,5 тыс. рублей.

На основании обвинительного вердикта присяжных суд приговорил Назаркина к 17, а Сальцына к 16 годам колонии строго режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.