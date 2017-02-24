В Рязани выберут «Мисс Люксор-2017»

Конкурсанток и зрителей ждут презентация, дефиле участниц в купальниках и в вечерних платьях, творческий номер, интеллектуальный конкурс.

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В четверг, 2 марта, в Рязани состоится необычный конкурс красоты. В кинотеатре Люксор в ТРЦ «Барс» выберут «Мисс Люксор-2017». Претендентки на это звание смогут проявить себя в следующих конкурсах: дефиле участниц презентация, дефиле участниц в купальниках, дефиле участниц в вечерних платьях, творческий номер, интеллектуальный конкурс.

Путём зрительского голосования будут выбраны самые достойные участницы в номинациях Мисс Люксор и Вице-Мисс Люксор. Мисс Люксор online будет определена по интернет-голосованию.

Начало вечера в 20.00