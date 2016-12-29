В Рязани вручили ключи от новых квартир детям-сиротам

В канун Нового года новоселье отметят 64 человека.

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В четверг, 29 декабря, в администрации Рязани состоялась церемония вручения ключей от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Участие в мероприятии приняли сенатор Лариса Тюрина, заместитель председателя правительства региона Елена Буняшина, министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина, глава администрации Олег Булеков.

Новоселье в канун Нового года отметят 64 человека. На приобретение для них квартир в доме по улице Песоченской, было выделено более 73 млн. рублей. Ассигнования позволили существенно сократить очередь тех, кто нуждается в приобретении жилья.

Представители власти поздравили ребят с получением первых в их жизни квартир, в которых им предстоит начинать самостоятельную жизнь. Новосёлам гости пожелали счастья, удачи и успехов в новом жилье, тепла и уюта.

– Квартира – это не только стены, но и хозяева. Хочу пожелать, чтобы ваши квартиры были тёплыми и уютными от вашего внимания. Наполняйте ваши квартиры голосами друзей и близких. Пусть новое жильё станет стартовой полосой в новую жизнь, – сказала Ольга Щетинкина.

В свою очередь, приветствуя собравшихся, Олег Булеков отметил, что работа по приобретению жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет продолжена.

– Мы все прекрасно знаем, как важен для каждого человека свой дом – это безопасность и уверенность в завтрашнем дне. Сегодня вы имеете для этого всё – дипломы специалистов, своё жильё. Вы делаете старт в новую жизнь с новыми возможностями, – сказал он.

После того как владельцы квартир обустроятся на новом месте, пообещал Олег Булеков, власти обязательно приедут к ним в гости.