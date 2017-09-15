В Рязани возложили цветы к памятнику Константину Циолковскому

Торжественная церемония приурочена ко дню рождения великого учёного и изобретателя.

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В пятницу, 15 сентября, в Рязани состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику выдающемуся учёному Константину Циолковскому. Мероприятие приурочено ко дню рождения нашего земляка и основоположника теоретической космонавтики, которое вся страна отпразднует 17 сентября.

На мероприятии присутствовали представители власти, школьники, студенты, общественные деятели, ветераны.

- Первый урок, который нам дал Циолковский - надо быть твёрдым, упорным, стремиться к своей цели. Несмотря на свою глухоту он сдал экзамены на звание учителя, писал статьи, занимался научной работой, - отметил в своем выступлении председатель Рязанской областной организации ветеранов «Байконур» Олег Кузьмин.

Депутат Рязанской областной Думы Игорь Мурог выразил надежду, что кто-то из ребят, стоящих в строю, прославит рязанский край.

- Знаете, читая и знакомясь с жизнью, автобиографией нашего великого земляка, его работами, удивляешься, насколько у человека было велико стремление к знаниям, - произнёс Мурог. - Мы должны помнить это и продолжать его дело.

После выступления спикеров, все присутствующие возложили цветы к памятнику Константину Циолковскгому.

На территории Рязанской области на протяжении четырёх дней будут проходить мероприятия, посвящённые памяти рязанского учёного.