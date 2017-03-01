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В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении руководителей дорожных предприятий
Также в числе фигурантов дел о взятках бывший чиновник регионального Минтранса.

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В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО «Рязаньавтодор», которого подозревают в даче взятки в крупном размере, директора Шацкого ДРСУ, подозреваемого в посредничестве в передаче взятки, а также замначальника одного из отделов регионального Минтранса, подозреваемого в получении взятки. Об этом в среду, 1 марта, сообщил официальный сайт следственного управления Следственного комитета РФ по рязанской области.

По версии следствия, в период с 2012 по 2016 годы чиновник министерства, отвечающий за приёмку работ по ремонту дорог, в качестве взятки получил через посредника от бывшего генерального директора ОАО «Рязаньавтодор» автомобиль с оплатой бензина и ремонта, а также водителя. В общей сложности на это было потрачено более 2 млн. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. 