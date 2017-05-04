В Рязани стартовала акция «Цветы Победы»

Все созданные цветочные композиции будут переданы в дар ветеранам.

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В четверг, 4 мая, в администрации города Рязани стартовала ежегодная социально-патриотическая акция «Цветы Победы – ТОС», посвящённая Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Акция проходит в нашем городе уже в восьмой раз. За это время активистами было создано более 500 цветочных композиций.

В мероприятии приняли участие председатели и активисты ТОС, члены Советов территорий города Рязани, представители ветеранских, молодёжных и общественных организаций.

Идея акции очень проста – активисты самостоятельно изготавливают цветочные композиции, которыми впоследствии украшают крупные городские мероприятия в преддверии 9 мая. А после все цветы передаются в дар ветеранам.

Участников акции поприветствовал заместитель главы администрации города Рязани Николай Демко. Он поблагодарил всех за создание прекрасных композиций и подчеркнул, что самое необходимое для ветеранов – это внимание.

– Отрадно осознавать, что сегодня молодёжь стремится оказать как можно больше знаков внимания нашим ветеранам. Нельзя забывать о подвиге, который совершили наши прадеды во имя свободы своего народа, – отметил Николай Демко.

Особую душевность мероприятию придали выступления общественного хора «Душа поёт» и военно-спортивной группы «Донцы». Вместе с гостями мероприятия были исполнены всеми любимые композиции «Журавли» и «О той весне».

Всего в этом году было создано более 100 цветочных композиций.