В Рязани стартовал XXV международный конкурс детского и молодёжного творчества «Солнечный зайчик»

Открытие конкурса отметили большим концертом, на котором в исполнении победителей прошлых лет прозвучали популярные хиты отечественной и зарубежной эстрады.

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В среду, 1 марта, в Муниципальном культурном центре состоялось открытие международного конкурса детского и молодёжного творчества «Солнечный зайчик».

В этом году конкурс отмечает 25-летие. В юбилейный год Рязань будет принимать около тысячи конкурсантов из разных уголков страны – от Санкт-Петербурга до Удмуртии. Гостями «Солнечного зайчика» станут известные в мире искусства и шоу-бизнеса люди – Наталья Нурмухамедова, Артур Разумейко, а также те, кто только начал свой путь в музыку, но уже завоевал награды на престижных конкурсах – талантливые ребята будут работать в составе детского жюри. Новшеством конкурсной программы станут номинации Street Show, джазовая композиция, песни из мультфильмов и кинофильмов, авторская песня.

Старт конкурсу дали начальник отдела организации досуга управления культуры администрации Рязани Валентина Макарова, директор МКЦ и генеральный директор конкурса Владимир Колчаев, а также киновед Николай Царёв, с именем которого связаны первые шаги конкурса на рязанской земле.

– Когда мы организовывали конкурс, я работал на телекомпании «Ока» с Любовью Номероцкой, ныне ушедшей из жизни. Это было её детище, а я участвовал в нём, как режиссёр. Сначала он назывался «Золотой птенец» и первые эфиры проходили на телекомпании «Ока», однако потом мы поняли, что нужна не просто камера, нужна аудитория, и этот замечательный зал предоставил нам эту возможность. Здесь ежегодно в начале весны раздаются солнечные зайчики и солнечные голоса. Никто тогда не думал, что пройдёт 25 лет и зал будет полон, и будут дети, которые рвутся на сцену. Это главное – несмотря ни на какие трудности конкурс живёт, – сказал Николай Царёв.

Юбилей конкурса на церемонии открытия отметили большим концертом, участниками которого стали победители «Солнечного зайчика» прошлых лет, ныне достигшие успеха на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, хор музыкального колледжа, оркестр МКЦ. Итоги подведут 5 марта в 13.00. Специальным гостем церемонии закрытия станет популярная группа MBand.