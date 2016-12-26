В Рязани стартовал турнир Народной футбольной лиги

Для участия в турнире заявились четыре команды. В их составе – футболисты старше 45 лет.

Главная новость

В воскресенье, 25 декабря, на стадионе «Химик» в посёлке Строитель в Рязани прошли первые матчи регионального турнира Народной футбольной лиги.

Для участия в турнире заявились четыре команды. В их составе – футболисты старше 45 лет.

Результаты матчей:

«Ново-Рязанская ТЭЦ» – «Энергетик» – 3:1.

Ока» – «Мечта» – 2:0.

«Ново-Рязанская ТЭЦ» – «Ока» – 1:1.

«Энергетик» – «Мечта» – 3:0.

«Ока» – «Энергетик» – 1:0.

«Мечта» – «Ново-Рязанская ТЭЦ» – 1:5.

Автором первого гола в первом рязанском турнире Народной футбольной лиги стал футболист команды «Энергетик» Виктор Шальнев. Правда, забил мяч он в свои ворота. Соавтором стал футболист «Ново-Рязанской ТЭЦ» Сергей Егорцев, после удара которого Шальнев срезал мяч в свои ворота.

После первого круга в турнирной таблице лидирует «Ново-Рязанская ТЭЦ», набравшая 7 очков (2 победы, ничья, разность мячей – 9:3). На втором месте «Ока» – 7 очков, 2 победы, ничья, разница мячей 4:1. На третьем месте «Энергетик» – 1 победа, 2 поражения, разница мячей – 4:4. Замыкает турнирную таблицу «Мечта», проигравшая все три матча при разнице мячей 1:10.

В списке бомбардиров лидируют братья-близнецы Олег и Вадим Забневы, забившие по два мяча.

Матч второго круга пройдут уже в 2017 году. Победитель турнира сможет представит Рязань на всероссийском финале, где будет разыгран главный приз – гранд на строительство мини-футбольного стадиона.