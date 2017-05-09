В Рязани станцевали «Вальс Победы»

Танцевальная площадка стала одной из центральных на народном гулянии «Здравствуй, мир!».

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Во вторник, 9 мая, в Рязани станцевали «Вальс Победы». Танцевальная площадка стала одной из центральных на народном гулянии «Здравствуй, мир!».

Традиционно после завершения официальной части торжеств, посвящённых Дню Победы, горожан, пришедших на площадь Ленина, приглашают вспомнить атмосферу победного 1945 года, исполнив танцы предвоенного и военного времени - вальс, кадриль, польку, рио-риту, и другие. В танце кружатся не только участники школы танцев Губернского бала, но и обычные горожане, разучивающие движения на месте. Подарком к празднику становится «Вальс Победы» для ветеранов, являющихся почётными гостями мероприятия.

Кроме танцевальной, на празднике работали ещё несколько интерактивных площадок. Здесь гостям предложили вспомнить песни военных лет, попробовать каши из полевой кухни, порисовать мелом на асфальте и поучаствовать в подвижных играх.