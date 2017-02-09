В Рязани собираются серьёзно увеличить плотность застройки в Кальном

Наряду с возведением жилья застройщик намерен также решить проблему транспортной инфраструктуры и расширить улицу Быстрецкую.

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В среду, 8 февраля, в Рязани прошли публичные слушания по вопросу увеличения плотности застройки в Кальном.

Речь шла о двух участках, ограниченных Муромским шоссе и улицей Быстрецкой, в 15 тыс. 650 кв.м. и 20 тыс. 619 кв.м. Застройщик – ООО «Зелёный Сад – Строй» –попросил городские власти разрешить увеличить плотность застройки на территории с 8,5 тыс. кв.м на гектар до 25-27 тыс. кв.м на гектар. На участке компания планирует построить два 25-этажных дома с сопутствующей инфраструктурой, детскими и спортивными площадками и зонами рекреации, а также социальным центром. Ещё один принадлежащий «Зелёному саду» участок компания выделяет под строительство детского сада, также планируется строительство развязки. Всего планируется размещение в микрорайоне 5 высотных домов. Слушания ещё по одному участку состоялись в начале текущего года.

Участие в слушаниях приняли 42 человека, в комиссию поступило заявление со 102 подписями в поддержку выдачи разрешения на увеличение плотности застройки. Большинство присутствующих поддержало проект, отметив его пользу для города, как развивающегося мегаполиса. Двое человек выступили против. Одна из них, Надежда Травина, в частности, обратила внимание на то, что дома очень высоки, подчеркнув, что в таких домах «другая гравитация», а также призвала собравшихся «быть ближе к природе». Для другого противника проекта аргументом против стал тот факт, что дом находится в непосредственной близости от его нынешнего жилья и «загораживает ему вид». Ещё одна участница слушаний воздержалась от высказывания мнения.

Были среди участников слушаний и те, кто не выступал против проекта, однако высказал по нему ряд замечаний. В частности, один из жильцов дома №19 корпус 1 по улице Быстрецкой, как и его «коллеги» на прошлых слушаниях, обратил внимание докладчика – гендиректора ООО «Зелёный Сад – Строй» Андрея Оришкевича – на то, что улица Быстрецкая пришла в негодность от проезда транспорта, она очень узка, а тротуаров на ней почти нет. Руководитель компании, в свою очередь, обещал решить эту проблему – выполнить ремонт дорожного полотна, а также рассмотреть возможность расширения улицы и тротуара после утверждения технических параметров администрацией Рязани.

Заключение по итогам слушаний будет опубликовано в газете «Рязанские ведомости».