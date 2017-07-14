В Рязани снесут 10 аварийных домов

На их месте планируют организовать парковки и зелёные зоны.

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В Рязани снесут 10 аварийных домов. Их жители уже расселены в новые квартиры по программе переселения граждан из аварийного жилого фонда. Дома, которые будут сносить, расположены по адресам ул. Новослободская, д.34, ул. Петрова д. 4, ул. 10-я Линия д. 31, 1-й Лесной проезд, 15, ул. Вокзальная д. 14, ул. Дорожная, д.55, ул. Новослободская, д.28, ул. Свободы, д. 70, ул. Свободы, д. 82, ул. Чапаева д. 19.

Как сообщает сайт администрации города Рязани, эти строения не являются объектами культурного наследия, а также не признаны «выявленными объектами». Администрация предлагает организовать на месте этих домов парковочные пространства или скверы и мини-парки.

Всего в Рязани в настоящее время признаны аварийными и подлежащими сносу 39 строений, общая площадь под которыми составляет более 4 га.