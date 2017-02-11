В Рязани штрафовали водителей, незаконно занимавших места для инвалидов

За час у «Глобуса» инспекторы выписали 13 штрафов по 5 тыс. рублей каждый.

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В Рязани сотрудники Госавтоинспекции проверили, как водители соблюдают правила парковки у гипермаркета «Глобус». Об этом в субботу, 11 февраля, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Как отмечается в пресс-релизе, места на парковке у торгового центра достаточно, но некоторые водители занимают площадки, предназначенные для парковки инвалидов.

– Своим расположением подобные места и привлекают ленивых водителей, которые считают, что пройти лишние 10 метров они просто не смогут, – отмечают полицейские.

Штраф нарушителей ожидал немалый – пять тысяч рублей. За час были оштрафованы 13 водителей.

Госавтоинспекция предупреждает, что подобные проверки будут регулярными. Если водитель будет отсутствовать долгое время, его машину эвакуируют.