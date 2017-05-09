http://7info.ru/news/main/v_rjazani_razyskivajut_propavshuju_devushku/
В Рязани разыскивают пропавшую девушку
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В Рязани разыскивают пропавшую девушку
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По информации поисковиков, она может находиться не только в Рязани, но и в Москве.
В Рязани разыскивают Жамилю Джуракулову, 1998 года рождения. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань».
Девушка пропала 7 мая. По информации поисковиков, она может находиться не только в Рязани, но и в Москве.