В Рязани разыскивают пропавшую девушку

По информации поисковиков, она может находиться не только в Рязани, но и в Москве.

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В Рязани разыскивают Жамилю Джуракулову, 1998 года рождения. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань».

Девушка пропала 7 мая. По информации поисковиков, она может находиться не только в Рязани, но и в Москве.