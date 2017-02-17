http://7info.ru/news/main/v_rjazani_razyskivajut_propavshuju_14-letnjuju_devochku/
В Рязани разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку
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В Рязани разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку
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Вчера вечером Анна Торсукова ушла из Областной детской клинической больницы.
В Рязани пропала 14-летняя Анна Торсукова. Об этом сообщается в официальной группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань».
Известно, что в четверг, 16 февраля, около 8 часов вечера Аня ушла из Областной детской клинической больницы в Канищеве. С тех пор о её судьбе ничего не известно.