В Рязани разрешили почти в шесть раз увеличить плотность застройки на улице Чапаева

Сейчас на месте бывшего завода «Рязсельмаш» возводится новый жилой комплекс.

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Администрация Рязани разрешила увеличить в 5,8 раз плотность застройки на участке улицы Чапаева для строительства здания нового жилого комплекса. Соответствующее постановление опубликовано в четверг, 9 февраля.

Участок имеет площадь 15 тыс.329 кв.метров, он расположен на территории бывшего завода «Рязсельмаш». Заявители, ведущие здесь строительство нового жилого комплекса, просили власти разрешить им увеличение плотности застройки с 7,5 тыс. до 44 тыс. кв.метров на гектар. В конце минувшего года по данному вопросу состоялись слушания, где проект был одобрен.